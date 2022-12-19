Минпросвещения и Рособранадзор утвердили расписание ЕГЭ на следующий год. Основной период пройдет с...

Минпросвещения и Рособранадзор утвердили расписание ЕГЭ на следующий год. Основной период пройдет с 26 мая по 20 июня и начнется с экзаменов по географии, литературе и химии.26 мая - география, литература, химия29 мая - русский язык1 июня математика (базовая и профильная)5 июня - история и физика8 июня - обществознание13 июня - иностранные языки, биология16-17 июня - иностранные языки (говорение)19-20 июня - информатикаРезервные сроки сдачи ЕГЭ начнутся в середине апреля, досрочный период - в конце марта. Для выпускников в ДНР и ЛНР единый госэказмен следующие пять лет будет добровольным.