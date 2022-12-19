Минпросвещения и Рособранадзор утвердили расписание ЕГЭ на следующий год. Основной период пройдет с...
Минпросвещения и Рособранадзор утвердили расписание ЕГЭ на следующий год. Основной период пройдет с 26 мая по 20 июня и начнется с экзаменов по географии, литературе и химии.
26 мая - география, литература, химия
29 мая - русский язык
1 июня математика (базовая и профильная)
5 июня - история и физика
8 июня - обществознание
13 июня - иностранные языки, биология
16-17 июня - иностранные языки (говорение)
19-20 июня - информатика
Резервные сроки сдачи ЕГЭ начнутся в середине апреля, досрочный период - в конце марта. Для выпускников в ДНР и ЛНР единый госэказмен следующие пять лет будет добровольным.