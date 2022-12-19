Во Владимирской области в массовом ДТП пострадали 7 человек. Накануне около 12 часов 45 минут на...

Во Владимирской области в массовом ДТП пострадали 7 человек.Накануне около 12 часов 45 минут на 13 км автодороги «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя - Кинешма» в Ковровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля «Ravon», двигаясь со стороны г. Ковров в сторону п. Мелехово, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. И по касательной столкнулся там с «Хендэ» с 51-летним водителем и встречным «Шевроле» под управлением в28-летнего водителя, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области..В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Шевроле», а также водитель и четверо пассажиров автомобиля «Ravon» доставлены в медицинское учреждение.Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Фото https://www.pxfuel.com/