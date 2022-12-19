Во Владимирской области в мясных продуктах обнаружили антибиотики Управление Россельхознадзора по...

Во Владимирской области в мясных продуктах обнаружили антибиотикиУправление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям регулярно проводит проверку ветеринарно-санитарного состояния продуктов животного происхождения.Так, в готовой мясной продукции одного из крупнейших мясоперерабатывающих производителей были обнаружены остатки лекарственных средств и антибиотиков (диклофенак, доксициклин).Это является нарушением технических регламентов Таможенного Союза. Наличие в готовой мясной продукции антибиотиков негативно влияет на организм, также у человека формируется устойчивость к препаратам.Расследование причин попадания лекарственных средств в продукты установило, что на предприятии не проводятся лабораторные исследования всего входящего сырья и готовой продукции.Эти факты подтвердились тем, что не указывалось все сырье при изготовлении продукции, что не обеспечивало ее прослеживаемость и безопасность.Управлением Россельхознадзора в отношении производителя были выданы ряд предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, а также было принято решение о признании недействительными 4 деклараций о соответствии, сообщила пресс-служба ведомства.Фото: pxfuel.com/