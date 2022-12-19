Главный государственный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова подписала постановление об усилении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, включающие возвращение

Главный государственный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова подписала постановление об усилении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, включающие возвращение обязательного масочного режима в медучреждениях на территории региона. По информации регионального Роспотребнадзора с 5 по 11 декабря заболеваемость гриппом и другими ОРВИ превысила эпидпорог на 114,2%, а удельный вес положительных находок гриппа составляет 54%.