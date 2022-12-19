За неделю с 12 по 18 декабря на дорогах Владимирской области произошло 37 ДТП, в которых 4 человека погибли и 69 получили травмы, в том числе 8 детей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. За 7

За неделю с 12 по 18 декабря на дорогах Владимирской области произошло 37 ДТП, в которых 4 человека погибли и 69 получили травмы, в том числе 8 детей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. За 7 дней полицейские оформили 563 происшествия с материальным ущербом и остановили 86 водителей, управлявших машиной в состоянии опьянения. Двое из них