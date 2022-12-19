Во Владимирской области за сутки еще 34 жителя заболели коронавирусом. Во Владимирской области за...

Во Владимирской области за сутки еще 34 жителя заболели коронавирусом.Во Владимирской области за сутки 19 декабря подтверждено 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.9 случаев во Владимире,6 - в Муромском районе,5 - в Ковровском,2 - Кольчугинском,3 - в Александровском,2 - в Юрьев-Польском,3 - в Гусь-Хрустальном,1 - в Киржачском,1 - в Гороховецком,1 - в Вязниковском,1 - в Суздальском районе