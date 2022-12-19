Во Владимирской области закрыли на карантин 2 детских сада и 4 школы. По эпидемиологической...

Во Владимирской области закрыли на карантин 2 детских сада и 4 школы.По эпидемиологической ситуации, на сегодняшней планерке у губернатора Владимирская области Александра Авдеева было доложено:- В области полностью закрыты на карантин 2 детских сада и 4 школы.- В детских садах положительная динамика по заболеваемости ОРВИ и гриппом, а в школах количество частично закрытых классов растёт: на прошлой неделе было частично закрыто 64 школы, ранее их было 43.Тем не менее, решения о переносе сроков зимних каникул пока не принято. Этот вопрос решится на текущей неделе.При том, что дети более прочих категорий подвергаются риску заболеть, заболеваемость пока не растёт галопирующими темпами. Поэтому есть предложения по усилению масляного режима.Коечного фонда в стационарах Владимирской области хватает, отмечают специалисты.Тут же, на планерке, от губернатора поступило указание - расчистить все дороги в населённые пункты, подъезды к лечебным учреждениям для устойчивой работы "скорой помощи".Фото https://www.pxfuel.com/