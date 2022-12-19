Во Владимирской области житель Гусь-Хрустального района обворовал дома и баню сельчан на 120 000...

Во Владимирской области житель Гусь-Хрустального района обворовал дома и баню сельчан на 120 000 рублей. На официальном сайте УМВД России (Владимирский регион) сообщается, что 35-летний обвиняемый в скором времени предстанет перед судом.Оказалось, что в мае текущего года, находясь в одной из районных деревень, мужчина обнаружил под крыльцом ключ и залез в частный дом. Из здания он похитил электрические инструменты, мобильный телефон, а также золотое украшение.Через некоторое время уже в соседней деревне мужчина, разбив стекло в бане, украл электрический чайник и продукты питания.Аналогичным способом он совершал и другие кражи. Материальный ущерб по семи эпизодам противоправной деятельности превысил 120 000 рублей. Свою вину житель Гусь-Хрустального района признал полностью.Фото: pxfuel.com