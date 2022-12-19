Во Владимирском регионе ситуация по бешенству среди животных остается напряженной. Управление...

Во Владимирском регионе ситуация по бешенству среди животных остается напряженной. Управление Роспотребнадзора информирует о возникновении пяти новых очагов смертельного заболевания за прошедшую неделю.В четырёх случаях бешенство было обнаружено у лис - на территории СДТ «Малыгино» Ковровского района, в деревне Лучинки Гороховецкого района, в селе Тинцы Камешковского района и в деревне Митенино Киржачского района.Один случай смертельного заболевания зарегистрирован у домашней собаки в деревне Мишнево Камешковского района.Напомним, что при бешенстве поражается центральная нервная система. Для человека особо опасными являются укусы больного животного в голову, шею и кисти рук.На данный момент во Владимирском регионе официально зафиксированы 63 очага бешенства с начала 2022 года.Фото: pxfuel.com