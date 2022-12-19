Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о существенных изменениях в законопроект о биометрии. Инициатива призвана остановить распространение личных данных человека и обеспечить их государственную защиту, написал председатель ГД в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о существенных изменениях в законопроект о биометрии. Инициатива призвана остановить распространение личных данных человека и обеспечить их государственную защиту, написал председатель ГД в своем телеграм-канале.Володин отметил, что сегодня коммерческие организации могут бесконтрольно собирать биометрию граждан. Зачастую эту информацию потом используют злоумышленники, подчеркнул политик.Он сообщил, что после активных обсуждений и поступивших обращений законопроект существенно изменился. Предлагается ввести запрет на хранение геномной информации и принуждение к сдаче биометрических данных, ограничить перечень биометрических данных лицом и голосом.Также законопроектом будет предусмотрен прозрачный механизм отказа граждан от сдачи данных и отзыва согласия. Кроме того, появится возможность удалять сведения в упрощенном порядке.Вводится запрет на использование биометрических данных детей без согласия родителей. Хранение такой информации будет возможно только в базе данных на территории России."Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту", – Володин.По словам спикера, следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрии. С новыми положениями законопроекта можно будет ознакомиться после рассмотрения документа во втором чтении 20 декабря.