В Москве концертных залов уровня Live Aрена еще не было – и по вместимости, и по оснащенности, и по комфорту для артистов и зрителей. Им доступны доступны 4 сцены, 16 барных зон, 20 VIP-лож, 6 лаундж-зон, 5 премиум-боксов и паркинг на 2 000 машино-мест. Звезды, побывавшие на его открытии, ахали, восхищались и планировали тут сольные концерты.

В Москве концертных залов уровня Live Aрена еще не было – и по вместимости, и по оснащенности, и по комфорту для артистов и зрителей.Им доступны доступны 4 сцены, 16 барных зон, 20 VIP-лож,6 лаундж-зон, 5 премиум-боксов и паркинг на 2 000 машино-мест.Звезды, побывавшие на его открытии, ахали, восхищались и планировали тут сольные концерты.Таисия Повалий, в репертуаре которой есть много красивых песен, написанных Михаилом Гуцериевым, не могла пропустить такое событие. На выступления коллег Народная артистка Украины смотрела из VIP-ложи, где была в компании мужа Игоря Лихуты, певца Руслана Алехно и блогера Марии Погребняк.Изысканные угощения, хорошие напитки – здесь было все, чтобы концерт прошел "на ура". Правда, певица отказалась и от креветок, и от устриц – она вся была поглощена невероятным действом, которое разворачивалось на многоуровневой сцене. "Я уже сказала Игорю (супругу – Прим. ред.), что очень хочу дать сольный концерт здесь", – сообщила звезда.В последний раз Таисия Повалий давала сольный концерт в Москве в ноябре 2018 года. Тогда она собрала аншлаг в Кремлевском дворце. С тех пор у нее появилось много хороших песен, красивых платьев и эффектных номеров. Да и поклонники ждут – надо их порадовать.А пока 58-летняя звезда плясала под танцевальные хиты Хабиба, группа DABRO, Димы Билана и Сергея Лазарева. "Люблю талантливых людей, люблю жить с позитивом в душе!" – улыбается артистка.