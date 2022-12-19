Актер Стас Ярушин сорвал куш по итогам финала чемпионата мира по футболу. Артист сделал ставку на сборную Аргентины и не прогадал. Ярушин показал фото своего выигрыша в социальных сетях, ..

Актер Стас Ярушин сорвал куш по итогам финала чемпионата мира по футболу. Артист сделал ставку на сборную Аргентины и не прогадал.Ярушин показал фото своего выигрыша в социальных сетях, передает . Стоит отметить, что ставка была скромной — одна тысяча рублей, но выиграл он десять тысяч. Напомним, матч между сборными Франции и Аргентины в основное и дополнительное время завершился ничьей. В серии пенальти команда Лионеля Скалони оказалась сильнее противников.