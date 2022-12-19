За неделю во Владимирской области в ДТП погибли 4 человека. За прошедшую неделю на территории...

За неделю во Владимирской области в ДТП погибли 4 человека.За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 69 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 8 детей.Сотрудники ГИБДД оформили 563 происшествия с материальным ущербом.На дорогах области выявлено 86 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Так, в субботу, 17 декабря в 16:00, на 3 км автодороги «С. Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма» 45-летний водитель, двигаясь в сторону г. Ковров на автомобиле «Лада Гранта», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хендэ Солярис». В результате ДТП 32-летний водитель «Хендэ» госпитализирован, его пассажир направлен на амбулаторное лечение.А в воскресенье, 18-го декабря днем, по дороге на Радужный водителя автомобиля «Киа Спортедж» вынесло на встречную полосу, где он врезался в «Мазду». Пострадавший 46-летний водитель «Мазды» отправлен на лечение.Фото: 33.xn--b1aew.xn--p1ai/