Специалисты коммунальных служб за минувшие сутки на 19 декабря вывезли из города Владимира 4 320 кубометров снега. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии областного центра. По распоряжению

Специалисты коммунальных служб за минувшие сутки на 19 декабря вывезли из города Владимира 4 320 кубометров снега. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии областного центра. По распоряжению главы города Дмитрия Наумова, численность людей и техники, которые круглосуточно убирают снег, увеличена – на пике снегопада в воскресенье снежные завалы убирали 1669 работников и 124 единицы специализированной