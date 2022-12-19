Зампрокурора Владимирской области Дмитрий Горшков назначен прокурором Ненецкого АО. Владимир Путин...

Зампрокурора Владимирской области Дмитрий Горшков назначен прокурором Ненецкого АО.Владимир Путин заместителя прокурора Владимирской области Дмитрия Горшкова на должность прокурора Ненецкого автономного округа.Указ об этом опубликован сегодня официально.Напомним, "Вести" прогнозировали это назначение еще на прошлой неделе. Тогда Совет Федерации поддержал кандидатуру старшего советника юстиции Горшкова Дмитрия Николаевича в назначении на должность прокурора Ненецкого автономного округа.Он родился в 1973 году в городе Липецке.В 1997 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета.Работу в органах прокуратуры начал в 1997 году.Занимал должности помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Левобережного района г. Липецка, прокурора Чаплыгинского района Липецкой области, прокурора Октябрьского района г. Липецка.В 2014 году назначен на должность заместителя прокурора Владимирской области.Фото https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_33