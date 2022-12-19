В Гороховце мужчина публично оскорбил сотрудника полиции во время медосвидетельствования. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Следствием установлено, что местного жителя доставили в

В Гороховце мужчина публично оскорбил сотрудника полиции во время медосвидетельствования. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Следствием установлено, что местного жителя доставили в “Гороховецкую ЦРБ” для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Осознав, что ему грозит “административка”, раздосадованный мужчина оскорбил в неприличной и нецензурной форме представителя власти – полицейского патрульно-постовой службы. Уголовное дело направлено в