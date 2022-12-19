Воспитанник владимирской спортшколы олимпийского резерва №17 Ильгар Гусейнов стал чемпионом мира по рукопашному бою. Он одержал победу над соотечественником Даниилом Макагоновым в

Воспитанник владимирской спортшколы олимпийского резерва №17 Ильгар Гусейнов стал чемпионом мира по рукопашному бою. Он одержал победу над соотечественником Даниилом Макагоновым в весовой категории до 73 кг. Соревнования проходили 17 декабря в Москве. В турнире участвовали спортсмены из Азербайджана, Армении, Афганистана, Египта, Белоруссии, Германии, Индии, Иордании, Ирана, Казахстана, Киргизии, Ливана, Пакистана, России, Сирии, Таджикистана, Таиланда,