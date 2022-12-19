Ленинский районный суд приговорил 43-летнего местного жителя к реальному сроку заключения и крупному штрафу за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщили в областной

Ленинский районный суд приговорил 43-летнего местного жителя к реальному сроку заключения и крупному штрафу за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Установлено, что в сентябре этого года мужчина был пойман пьяным за рулём. Тогда он получил штраф в 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными