Главное управление МЧС по Владимирской области призвало жителей региона по возможности отказаться от поездок на личном транспорте из-за аномального количества выпавших осадков. «За сутки

Главное управление МЧС по Владимирской области призвало жителей региона по возможности отказаться от поездок на личном транспорте из-за аномального количества выпавших осадков. «За сутки в регионе выпало до 21 мм осадков, что значительно превышает среднегодовые значения. Дорожная техника в усиленном режиме работает по очистке дорог федерального и регионального значения. Работает почти 300 единиц дорожной техники.