Как достичь оргазма женщине, рассказала специалист в сексе.

Как достичь оргазма женщине, рассказала специалист в сексе.Звезда фильмов для взрослых Джессика Стоя рассказала на страницах журнала Slate, что секс всегда приносит ей удовольствие, даже если достичь оргазма не удается. На съемочной площадке девушке, как она сама пишет, порой приходится изображать кульминацию в силу разных особенностей, при этом она знает, как кончить ярко и с наслаждением.Джессика дала совет женщинам, которые не могут достичь оргазма. По ее словам, необходимо говорить со своим партнером о сексе – как до, так и во время полового акта. Якобы это способствует раскрепощению и делает занятие любовью чувственнее. Мол, важно, чтобы партнер не столько слушал, но и слышал.Также звезда фильмов для взрослых призналась, что в ходе съемок ее довольно часто просят не так ярко изображать оргазмы, как она это делает. Стоя отметила, что у некоторых людей вызывают тревогу чересчур громкие крики в момент кульминации.Ранее психолог и сексолог Джо Хеммингс рассказала, как построить крепкие отношения, а также о стереотипах, которые мешают парам в интимной жизни (таких, конечно, немало). Например, гарантией крепких отношений не может быть частый секс. Подробнее об этом "Дни.ру".