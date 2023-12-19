Среди военнослужащих есть молодые люди, которые еще не проходили срочную службу.

Группа из 19 добровольцев Владимирской области отправилась в зону СВО 19 декабря. Об этом рассказали в мэрии города.Провожали мужчин из ДК Молодежи региональной столицы. На мероприятии присутствовал священник Свято-Казанского храма отец Алексей. Он благословил бойцов, а также сказал им напутственные слова.Среди военнослужащих есть молодые люди, которые еще не проходили срочную службу, а сразу заключили контракт. Один из таких добровольцев 26-летний Дмитрий. Он поделился, что родные за него переживают, но решение поддержали.