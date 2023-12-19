25 миллионов рублей потратят на создание музеев и экспозиций народных художественных промыслов во...

25 миллионов рублей потратят на создание музеев и экспозиций народных художественных промыслов во Владимирской области.Такую сумму на поддержку туристической отрасли региона направил губернатор Александр Авдеев.По итогам конкурсного отбора уже выделены 6 проектов. Особой популярностью среди туристов пользуются частные музеи и правительство хочет их поддержать, отметил первый замгубернатора Александр Ремига.Все музеи и экспозиции объединяет одно - с них начинается знакомство с городом и владимирским краем.Для привлечения гостей на площадках появится больше мультимедийного и интерактивного оборудования.