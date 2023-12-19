Об этом рассказали в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».

36-летний владимирец Алексей Гонтарь погиб в зоне СВО. Мужчины не стало 20 июля, 2023 года. Боец посмертно награждён орденом Мужества. Об этом рассказали в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».Его отец, который на данный момент является инвалидом, потеряв обе ноги, в прошлом – мастер спорта по плавания. Мужчине нужна специальная коляска. Социальные работники уже озаботились этим вопросом и пытаются ему помочь.