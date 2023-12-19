Сергей Курасов из сотни лучших учителей России рассказал, как быть с учениками на одной волне. В...

Сергей Курасов из сотни лучших учителей России рассказал, как быть с учениками на одной волне.В России завершается год педагога и наставника. Сергей Курасов, молодой учитель истории из 22 школы Владимира, вошел в шорт-лист всероссийской премии "Знание". В этом году заявок было подано почти 6,5 тысячи. И нашему земляку удалось войти в сотню лучших учителей. Как это произошло, и как у Сергея Курасова получается быть на одной волне с учениками? Он поделился с Анастасией Сахаровой.