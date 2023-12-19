Администрация Владимира просит автовладельцев убрать свои личные автомобили в ночь с 19 на 20...
Администрация Владимира просит автовладельцев убрать свои личные автомобили в ночь с 19 на 20 декабря для расчистки дорог.
Владимирцев предупреждают, что будет расчистка дорог от снега с 20:00 (19 декабря) до 7 утра (20 декабря):
Улица Фейгина (от улицы Каманина до Северной);
Улица Большие Ременники;
Костерин переулок;
Дорога к Ленинскому районному суду;
Улица Чайковского, д. 40;
Улица Бобкова;
Пр-т Ленина;
Улица Верхняя Дуброва;
Улица Горького (от площади Ленина до Лыбедской Магистрали и обратно до Федеральной а/д М7 «Волга»);
Улица Володарского;
Улица Кремлевская;
Улица Растопчина (от д. 1 до Суздальского проспекта);
Улица Большая Нижегородская (от улицы Мира до Разворотного кольца ВХ3 и обратно);
Улица Верхняя Дуброва (тротуар);
Улица Сперанского (продолжение работ).
Фото: https://vk.com/vladimir_adm