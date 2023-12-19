Администрация Владимира просит автовладельцев убрать свои личные автомобили в ночь с 19 на 20...

Администрация Владимира просит автовладельцев убрать свои личные автомобили в ночь с 19 на 20 декабря для расчистки дорог.Владимирцев предупреждают, что будет расчистка дорог от снега с 20:00 (19 декабря) до 7 утра (20 декабря):Улица Фейгина (от улицы Каманина до Северной);Улица Большие Ременники;Костерин переулок;Дорога к Ленинскому районному суду;Улица Чайковского, д. 40;Улица Бобкова;Пр-т Ленина;Улица Верхняя Дуброва;Улица Горького (от площади Ленина до Лыбедской Магистрали и обратно до Федеральной а/д М7 «Волга»);Улица Володарского;Улица Кремлевская;Улица Растопчина (от д. 1 до Суздальского проспекта);Улица Большая Нижегородская (от улицы Мира до Разворотного кольца ВХ3 и обратно);Улица Верхняя Дуброва (тротуар);Улица Сперанского (продолжение работ).Фото: https://vk.com/vladimir_adm