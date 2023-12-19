Депутат Государственной Думы от Владимирской области Алексей Говырин занял 24 строчку рейтинга эффективности российских парламентариев.

Депутат Государственной Думы от Владимирской области занял 24 строчку рейтинга эффективности российских парламентариев. По итогам 2023 года его ключевой показатель эффективности (KPI) составил 71%. К такому выводу пришли аналитики канала и платформы .Оценка деятельности работы депутатов и определение самых эффективных политиков проводится регулярно, с применением высоких технологий. Учитываются активность и инициативность политиков, обратная связь с населением, отзывы в соцсетях и другие показатели.Подчеркивается, что в рейтинг эффективности попадают лишь те депутаты, чей KPI превышает 50%. В 2023 году этот порог преодолели всего 49 парламентариев.