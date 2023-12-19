В документе указано, что это предприятие извлекает выгоду из военных действий на Украине.

АО «ВПО Точмаш» во Владимире попало под европейские санкции. В документе указано, что это предприятие извлекает выгоду из военных действий на Украине, так как поставляет комплектующие спецназначения на СВО и производит припасы для вооружённых сил России.В новом санкционном пакете, которое по счёту является 12-м, под ограничения попали 86 юрлиц и 61 – физических. Напомним, ранее «Точмаш» попал под санкции США и Канады.