Александр Васильев рассказал, какие цвета будут в тренде в 2024 году.

Александр Васильев рассказал, какие цвета будут в тренде в2024 году.Александр Васильев, знаменитый историк моды, вместе с известным стилистом сети универмагов ХЦ, Ольгой Ульяновой, поделились в интервью журналу "" своими мыслями о главных модных тенденциях и палитре цветов, актуальных в 2024 году.Зеленый, по словам Александра, будет особенно популярен в следующем году. Множество брендов уже представили свои коллекции с этим цветом. Однако важно правильно выбрать оттенок зеленого, чтобы не испортить образ. Шатенки, рыжие, женщины с карим и зеленым цветом глаз смело могут экспериментировать с этим оттенком. Одежда в зеленых оттенках, например, пальто, может быть дополнена перчатками или очками того же цвета, чтобы создать неповторимый стиль.Одним из главных трендов 2024 года станутперсиковыеабрикосовыеоттенки, они идеально подходят практически для всех женщин. Необязательно создавать полноценный образ в этих цветах, стоит начать с маленьких акцентов, например, можно добавить шарф, шапку, перчатки или сумку. Такой подход позволит быть в тренде, а что самое важное – чувствовать себя комфортно.Белый оттенок, символизирующий чистоту и элегантность, останется в тренде и в грядущем году. Александр Васильев, искусный стилист с безупречным вкусом, настоятельно рекомендует обратить внимание на классическую белую гамму, а также на экрю и топленое молоко, которые возвысят вашу неповторимую привлекательность. По мнению этого опытного стилиста, в белых нарядах женщины просто излучают безупречность, что подтверждают их мужчины. Не упустите возможность добавить в свой образ белый цвет, ведь он придаст вам особый шарм и подчеркнет вашу уникальность и стиль.Розовый цвет в любых его вариациях считается очень женственным и идеальным для подчеркивания губ, румян и волос. В 2024 году особенно популярными будут лососевые, коралловые и абрикосовые оттенки розового цвета. Александр также отмечает цвет "сомо", который оставался модным еще в 1930-х годах и благоприятно подчеркивает красоту лица. Этот оттенок подходит абсолютно всем и придает лицу свежий и здоровый вид.Таким образом, модные тенденции и палитра цветов на 2024 год отражают разнообразие и предлагают возможность выразить свою индивидуальность через выбор оттенков. Ознакомившись с рекомендациями от стилиста Александра Васильева, каждая женщина сможет создать стильный и неповторимый образ, соответствующий последним модным тенденциям.