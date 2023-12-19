Смотрите в дайджесте:– Администрацию Киржачского района возглавит экс-мэр Собинки Елена Карпова– Во Владимире состоялась межнациональная елка– Во Владимире частично отключат газ
<a href="https://33live.ru/novosti/19-12-2023-dajdzhest-obshhestvo-19122023.html" target="_blank">Дайджест (общество) 19.12.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– Администрацию Киржачского района возглавит экс-мэр Собинки Елена Карпова– Во Владимире состоялась межнациональная елка– Во Владимире частично отключат газ
[url=https://33live.ru/novosti/19-12-2023-dajdzhest-obshhestvo-19122023.html]Дайджест (общество) 19.12.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– Администрацию Киржачского района возглавит экс-мэр Собинки Елена Карпова– Во Владимире состоялась межнациональная елка– Во Владимире частично отключат газ