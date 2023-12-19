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Смотрите в дайджесте:– Администрацию Киржачского района возглавит экс-мэр Собинки Елена Карпова– Во Владимире состоялась межнациональная елка– Во Владимире частично отключат газ и отопление

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