Игорь Игошин, депутат Госдумы, высказал своё мнение по этому поводу в соцсетях.

Долгостроем ФОКа в посёлке Первомайский под Ковровом заинтересовались депутаты. Игорь Игошин, депутат Госдумы, высказал своё мнение по этому поводу в соцсетях.С первым подрядчиком контракт был расторгнут, потому что тот долго не мог выйти «из земли». Тогда всё застряло на начальных этапах. Теперь же новая организация, ООО «Академия Интерьера. Декор» также отстаёт от графика. Строительство должно было завершиться аж 15 ноября.Прокуратура уже подключилась к этому делу. Гендиректору фирмы вынесено представление. Кроме этого, возбуждено административное дело за бездействие.