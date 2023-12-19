Единороссы из Владимирской области единогласно поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом в...

Единороссы из Владимирской области единогласно поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты России.Единогласно выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты на своём 21-ом съезде поддержала «Единая Россия». Съезд прошёл в Москве на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.Участие в работе съезда приняли более 1000 человек со всей страны. В том числе делегация Владимирской области. Её возглавил секретарь регионального отделения, губернатор Александр Авдеев. С партийцами встретился Президент Владимир Путин. На пленарном заседании съезда глава государства подчеркнул: масштаб стоящих перед страной задач требует сплочённости всех патриотических сил. Вместе с народом России предстоит отстаивать суверенитет, свободу и безопасность, укреплять социальную сферу, благополучие миллионов российских семей, работать на консолидацию общества».