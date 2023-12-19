Об этом сообщили сотрудники регионального отделения Банка России.

По мнению экспертов, рост цен на яйца во Владимирской области связан с птичьим гриппом. Об этом сообщили сотрудники регионального отделения Банка России.Так, повышенные затраты у птицеводов начались ещё в ноябре. Фермеры были вынуждены приобретать импортные лекарства и добавки к корму, которые и без того подорожали.Владимир Путин же другого мнения. Как считает президент, повышение цен связано с повышением доходов у россиян и увеличением спроса. Ну, и виновен импорт, который вовремя не открыли.