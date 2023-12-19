Генеральный директор предприятия не признал себя виновным в смерти работника, заваленного землей во...

Генеральный директор предприятия не признал себя виновным в смерти работника, заваленного землей во Владимирской области.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению заместителя генерального директора подрядной организации по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.Следствием установлено, 37-летний обвиняемый не обеспечил применение в ходе строительных работ защитных приспособлений и креплений стенок траншеи. А также допустил к производству работ внутри указанной траншеи неквалифицированного сотрудника, не обеспеченного средствами безопасности и не прошедшего в установленном порядке обучение по охране труда, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.В результате 26 июля 2023 года произошло обрушение откоса траншеи. Находившийся внутри нее 56-летний потерпевший был завален грунтом и получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия.Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый не признал. Собранные следователем СК доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела в суд.Фото: https://www.freepik.com