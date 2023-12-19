В понедельник, 18 декабря, губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил Киржачский район.

В понедельник, 18 декабря, губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил Киржачский район. Об этом руководитель 33-го региона рассказал в своём .Во время рабочего визита губернатора сопровождала исполняющая обязанности главы районной администрации Елена Карпова. Чиновники побывали на местных производствах, осмотрели колледж технологий и сервиса, посетили общежитие образовательного учреждения.«Также проверил, как в этом году устроили пешеходную зону, которая соединяет микрорайоны города», - написал Александр Авдеев.