Гуманитарный груз регион 33 направил в подшефный Докучаевск Донецкой Народной республики. Старт...

Гуманитарный груз регион 33 направил в подшефный Докучаевск Донецкой Народной республики.Старт гуманитарному конвою в новые регионы дали председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Андрей Турчак. Всего волонтёры "Единой России", депутаты всех уровней и предприниматели собрали свыше 600 тонн груза.Для Докучаевска регион-шеф собрал маскировочные сети, строительные материалы, канцелярские товары, детские подарки, предметы первой необходимости, постельное белье, медикаменты, тёплые вещи. Всего несколько тонн. Активисты регионального отделения "Единой России" совместно с правительством области приняли самое активное участие в федеральной акции партии.Для сбора и отправки гуманитарного груза в нашем регионе организовали две точки. Одна - в городе воинской славы- Коврове, вторая- в городе трудовой доблести- Владимире.