Об этом сообщили в сообществе «PRO транспорт».

Из Владимира уходит обслуживающий маршруты до Юрьевца перевозчик. Об этом сообщили в сообществе «PRO транспорт».Так, ООО «Ситилайн», которому принадлежат маршруты №20С, 22 и 22С подал уведомление о том, что с 29 декабря 2023 года он прекращает деятельность, связанную с перевозкой пассажиров. По мнению перевозчика, горадминистрация заваливает его огромными штрафами «за любые косяки». Поэтому его компания работает либо в ноль, либо в минус.Мэрия официально на это ответить не готова. Говорят, что некие рабочие процессы по вопросу ведутся.