Как жителям Владимира встретить Новый год и не получить «праздничные» штрафы за использование...

Как жителям Владимира встретить Новый год и не получить «праздничные» штрафы за использование пиротехники?В пресс-службе УМВД России по Владимирской области напоминают об основным правилах:1. Покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках, у которых есть разрешительная документация.2. Покупка «фейерверков» на уличных рынках не гарантирует качество продукции и безопасность её использования.«В соответствии со ст. 14.1 КоАП РФ и 14.2 КоАП РФ осуществление незаконной предпринимательской деятельности и продажи товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, влечет наложение штрафов с конфискацией предмета правонарушения на граждан, должностных и юридических лиц...» - поясняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.3. При покупке пиротехники важно обращать внимание на наличие сертификационного знака, информации о сроке годности, рекомендаций по применению, хранению и утилизации.Где точно НЕЛЬЗЯ устраивать фейерверки?В любое время суток запрещено применять пиротехнику:на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, вблизи линий электропередач;на территории жилых зон, во дворах многоквартирных домов, детских и спортивных площадках;на сценических площадках и стадионах;на территориях образовательных и медицинских учреждений, санаторно-курортных организаций;в местах массового скопления людей (за исключением специально отведенных для этого площадок в каждом населенном пункте).За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ, 20.8 КоАП РФ.В случае, если использование привело к причинению значительного вреда здоровью (или, например, имуществу), нарушителю может грозить уголовная ответственность.Важно:В случае нарушений этих правил - подростками (не достигшими 14-летнего возраста), к ответственности будут привлечены родители (законные представители).Фото: freepik.com