Как жителям Владимира встретить Новый год и не получить «праздничные» штрафы за использование...
Как жителям Владимира встретить Новый год и не получить «праздничные» штрафы за использование пиротехники?
В пресс-службе УМВД России по Владимирской области напоминают об основным правилах:
1. Покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках, у которых есть разрешительная документация.
2. Покупка «фейерверков» на уличных рынках не гарантирует качество продукции и безопасность её использования.
«В соответствии со ст. 14.1 КоАП РФ и 14.2 КоАП РФ осуществление незаконной предпринимательской деятельности и продажи товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, влечет наложение штрафов с конфискацией предмета правонарушения на граждан, должностных и юридических лиц...» - поясняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.
3. При покупке пиротехники важно обращать внимание на наличие сертификационного знака, информации о сроке годности, рекомендаций по применению, хранению и утилизации.
Где точно НЕЛЬЗЯ устраивать фейерверки?
В любое время суток запрещено применять пиротехнику:
на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, вблизи линий электропередач;
на территории жилых зон, во дворах многоквартирных домов, детских и спортивных площадках;
на сценических площадках и стадионах;
на территориях образовательных и медицинских учреждений, санаторно-курортных организаций;
в местах массового скопления людей (за исключением специально отведенных для этого площадок в каждом населенном пункте).
За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ, 20.8 КоАП РФ.
В случае, если использование привело к причинению значительного вреда здоровью (или, например, имуществу), нарушителю может грозить уголовная ответственность.
Важно:
В случае нарушений этих правил - подростками (не достигшими 14-летнего возраста), к ответственности будут привлечены родители (законные представители).
Фото: freepik.com