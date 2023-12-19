По официальным сведениям, около 58% жителей нашей области ведут здоровый образ жизни и регулярно занимаются спортом.

По официальным сведениям, около 58% жителей нашей области ведут здоровый образ жизни и регулярно занимаются спортом.Недострои преткновенияВ регионе поощряют этот выбор вовсю: строят «умные» площадки, ремонтируют старые дворцы спорта, возводят новые, но... не везде.С 1 января 2023 года правительство региона изменило систему финансовой поддержки муниципальных спортивных образовательных учреждений.– Мы не даём деньги на оплату налогов, коммунальных услуг – это вопросы муниципалитетов. Но выделяем на оплату тренеров, на выезды ребят на соревнования, на спортинвентарь, – уточнили в правительстве Владимирской области.Кроме того, чтобы возвести спортобъект, районы теперь должны доказать свою состоятельность, или, как говорят чиновники, представить технико- и финансово-экономическое обоснования. То есть власти прикинут демографическую составляющую, необходимое количество тренеров, учтут логистику и наличие предприятий, сотрудники которых могли бы возить детей в различные секции и т. д. Ещё посмотрят, нет ли поблизости недостроев. Одним словом, спорт – дело нелёгкое...Большой ремонтСердце владимирского спорта – стадион «Торпедо» – также ждёт большой ремонт. Объект, построенный тракторным заводом, открыли ещё в 1950 году. Помимо футбольного поля и трибун, там были беговые дорожки для легкоатлетов. В 1958-м инфраструктуру обновили, и на стадионе стала проводить домашние матчи футбольная команда мастеров владимирского «Торпедо».В 1978-м «Торпедо» закрыли на реконструкцию. К Олимпиаде-80 в Москве его пытались переделать в один из центров подготовки олимпийцев. В итоге денег не дали. Лишь после того, как генеральному директору тракторного завода А. Гришину удалось включить реконструкцию арены в план Министерства автомобильного, автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения, можно было рассчитывать на поступление финансирования и завершение строительства.Ожил он в середине 1991-го. Однако через несколько лет вновь начались проблемы: заглохло табло, легкоатлетический манеж и прочие подтрибунные помещения постоянно заливало водой. Западная трибуна и вовсе грозилась рухнуть.Глобальное обновление стадиона обещали начать ещё в 2019-м, но сроки постоянно переносили.– Стадион возводили хозяйственным способом, отсюда возникает много проблем, в частности с техническим оснащением самой чаши. Трибуны строили из имеющихся тогда материалов. Естественно, через 40–50 лет объект стал разваливаться. Сейчас стоимость восстановления комплекса – 2,7–3 млрд руб. Мы не обойдёмся без помощи Федерации, – пояснили в правительстве региона.Растят чемпионовПоскольку наш регион – основной поставщик спорт­сменов в российскую сборную по борьбе, этот вид спорта признали базовым и решили открыть центр борьбы. Проект стоимостью 900 млн руб. уже прошёл экспертизу. А документы представили в минспорта РФ, до середины будущего марта их должны рассмотреть.Думают власти и над созданием областного центра баскетбола. По задумке, туда будут съезжаться девчонки и мальчишки со всего региона, поэтому, помимо тренировочной базы, понадобятся столовые, общежития и т. п. Где появится сооружение – пока неизвестно, но, скорее всего, не во Владимире. Сроки также ещё не называют.Более или менее определились с неким «крытым спортивным объектом» во Владимире, который должны сдать в 2025 году. Стоимость определили в 458 млн руб. Часть средств даст федеральный центр, часть добавит область, а больше половины потратит частный инвестор. Опять же, сейчас власти прорабатывают вопрос о том, кто и как часто будет посещать этот спорткомплекс.Мнение экспертаВице-губернатор Владимирской области Владимир Куимов:– Наиболее спортивные города нашего региона – это Муром, Владимир, Собинка, Гусь-Хрустальный, Ковров, Александров, а также Камешковский район.В темуВ правительстве Владимирской области пообещали, что ледовую арену в «Полярисе» торжественно откроют 23 декабря. Там запланировали три новогодних ледовых шоу для детей. Крытый каток будет функционировать за счёт создания региональной школы хоккея. После открытия «Поляриса» на льду будут заниматься хоккеисты из владимирской команды «Русичи», которые играют в Юниорской хоккейной лиге.