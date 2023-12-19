Елена Карпова станет главой администрации Киржачского района. Ранее она была мэром Собинки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Киржачский район имеет свою проблематику,

Елена Карпова станет главой администрации Киржачского района. Ранее она была мэром Собинки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Киржачский район имеет свою проблематику, но при этом является динамично развивающимся и перспективным. Власти уверены, что Елена Карпова сможет эффективно руководить участком. До нее главой района был Сергей Будкин. Он временно занимал эту должность с декабря