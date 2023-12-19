За январь-ноябрь 2023 года на переездах Горьковской железной дороги выявлено 507 нарушений правил дорожного движения, что на 37% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

За январь-ноябрь 2023 года на переездах Горьковской железной дороги выявлено 507 нарушений правил дорожного движения, что на 37% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.За 11 месяцев на железнодорожных переездах зафиксировано 13 случаев столкновения автомобилей с поездами, в которых пострадало 8 человек.Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, в частности, это мониторинг состояния железнодорожных переездов, их ремонт, модернизация и оснащение дополнительными системами безопасности, а также проведение информационно-разъяснительной работы. Так, в 2023 году всеми видами ремонта обновлены 365 переездов.За январь-ноябрь 2023 года совместно с транспортной полицией работниками компании проведено порядка 2,2 тыс. рейдов по выявлению нарушителей, в ходе которых правила пересечения железной дороги напомнили порядка 234 тыс. автомобилистам.Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды.Напомним, с 20 ноября по 20 декабря на всей сети железных дорог России проводится месячник «Внимание, переезд!». Цель акции – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием автотранспорта и поездов, напоминание водителям правил дорожного движения и повышение водительской дисциплины на дорогах. Работники компании посещают автошколы и автопредприятия, проводят специальные рейды, инструктажи и беседы с водителями общественного и частного транспорта, распространяют информационные материалы о правилах проезда через железнодорожные переезды.