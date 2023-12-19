Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Коммунальщиком досталось от мэра Владимира из-за плохой уборки снега. Кроме этого, прилетело и управляющим организациям, и структурным подразделениям администрации, которые контролируют это дело. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.По словам Дмитрия Наумова, много снега – не оправдание задержки его уборке на незначительных улицах города и во дворах. Жалоб за последние выходные поступило очень много. Но виноваты не только вышеперечисленные, но и сами владимирцы, которые не убирают свои автомобили, ведь это мешает.Скоро синоптики прогнозируют оттепель. В связи с этим градоначальник напомнил о срочной необходимости очистить крыши зданий от снега и наледи.