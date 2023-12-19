«Пропагандировать раздельное накопление отходов». Этими словами в руководстве регионального оператора по вывозу отходов обозначили один из приоритетов в своей работе. Компания

«Пропагандировать раздельное накопление отходов». Этими словами в руководстве регионального оператора по вывозу отходов обозначили один из приоритетов в своей работе. Компания «Биотехнологии» вывозит мусор из так называемой второй зоны Владимирской области, к которой относятся Владимир, Ковров, Радужный и ещё шесть районов. В том числе регоператор занимается сортировкой отходов. Среди задач в компании называют пропаганду раздельного