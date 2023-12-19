Крупная партия гуманитарной помощи доставлена из Владимирской области в зону СВО.
Свыше 27 тонн...
Крупная партия гуманитарной помощи доставлена из Владимирской области в зону СВО.
Свыше 27 тонн дополнительной гуманитарной помощи доставил бойцам из Владимирской области гуманитарный конвой регионального правительства.
В зоне специальной военной операции конвой побывал по поручению губернатора Александра Авдеева. Колонна из четырёх автомашин прошла более четырёх с половиной тысяч километров и доставила 27 тонн необходимого груза в боевые части и подразделения в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях и республике Крым. Как отметил руководитель конвоя Сргей Наумов, начальник управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора, в этот раз доставка была детально выверенной- адресной, непосредственно в части. Воинам-владимирцам в штурмовые, танковые, мотопехотные и ремонтно-восстановительные подразделения доставлены лесоматериалы, печи, генераторы, инструменты, одежда и обувь, беспилотники, антидроновые ружья, лекарства, медицинское оборудование.