Крупная партия гуманитарной помощи доставлена из Владимирской области в зону СВО. Свыше 27 тонн...

Крупная партия гуманитарной помощи доставлена из Владимирской области в зону СВО.Свыше 27 тонн дополнительной гуманитарной помощи доставил бойцам из Владимирской области гуманитарный конвой регионального правительства.В зоне специальной военной операции конвой побывал по поручению губернатора Александра Авдеева. Колонна из четырёх автомашин прошла более четырёх с половиной тысяч километров и доставила 27 тонн необходимого груза в боевые части и подразделения в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях и республике Крым. Как отметил руководитель конвоя Сргей Наумов, начальник управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора, в этот раз доставка была детально выверенной- адресной, непосредственно в части. Воинам-владимирцам в штурмовые, танковые, мотопехотные и ремонтно-восстановительные подразделения доставлены лесоматериалы, печи, генераторы, инструменты, одежда и обувь, беспилотники, антидроновые ружья, лекарства, медицинское оборудование.