Ледовый дворец Полярис во Владимире станет базой школы хоккея. Он вновь откроется 23 декабря. По...

Ледовый дворец "Полярис" во Владимире станет базой школы хоккея.Он вновь откроется 23 декабря. По словам главы города Дмитрия Наумова (он побывал там с проверкой) инвестор заменил больше половины технического и иного оборудования комплекса.Не по назначению "Полярис" использовался последние пять лет и вот-вот снова вернется в "спортивную" форму. Заработает крытый каток, установлено новое освещение и звуковое оборудование, экран для трансляции матчей."Полярис" станет базой владимирской школы хоккея, а ледовый дворец "Владимир" - центром фигурного катания.