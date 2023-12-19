Министр регионального здравоохранения Валерий Янин проведёт личный приём в Гороховце. Об этом...

Министр регионального здравоохранения Валерий Янин проведёт личный приём в Гороховце.Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Владимирской области.Валерий Янин проведёт личный приём граждан в Гороховце. Встреча с жителями состоится 21 декабря в Администрации Гороховецкого района по адресу: город Гороховец, улица Ленина, 93, 1 этаж.Сообщается, что прием граждан будет проходить строго по предварительной записи.Записаться можно 19 и 20 декабря, с 10.00 до 15.00, 8(4922) 77-85-74.Фото: https://t.me/depzdav33