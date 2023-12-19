Минувшей ночью во Владимирской области на автотрассе М-7 загорелся грузовой автомобиль, есть...

Минувшей ночью во Владимирской области на автотрассе М-7 загорелся грузовой автомобиль, есть пострадавший.19 декабря в 00:37 в дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании в кабине грузового автомобиля.Спасатели немедленно выехали на помощь. Выяснилось, что пожар произошел на автотрассе М-7 (Судогодский район), на 210-м км, у деревни Мичурино.Известно, что к ликвидации ночного пожара привлекались 2 единицы техники и 6 специалистов.Предварительная площадь возгорания — 6 квадратных метров.В пресс-службе МЧС России по Владимирской области сообщают, что при пожаре получил ожоги рук мужчина 1983 года рождения.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо оперативно звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области