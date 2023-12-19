Тренировки доступны всем желающим вне зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки.

Тренировки доступны всем желающим вне зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки.Москвичи очень любят вести здоровый образ жизни, поэтому для них в городе не только строят спортивные объекты, но и вводят уникальные программы. К примеру, все желающие вне зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки могут заниматься скандинавской ходьбой.Проект столичного департамента спорта так и называется – "Московская ходьба". Занятия проходят в городских парках. Однако участники не просто следуют по пешеходным маршрутам с палками для скандинавской ходьбы, но и узнают интересные факты об окружающих объектах.На данный момент москвичам доступны 25 спортивно-познавательных маршрутов в 19 столичных парках. При передвижении от одной точки к другойучастники должнысканировать QR-коды, чтобы по ссылке получить новую информацию о природных и культурных объектах, встречающихся на пути.В частности, для участников занятий доступны маршруты в парке "Сокольники", музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", ВДНХ, олимпийском комплексе "Лужники" и на других городских площадках. В познавательную часть проекта включены 100 спортивных и туристических достопримечательностей, в том числе, семь уникальных памятников природы и архитектуры.Организаторы программы "Московская ходьба" поставили перед собой задачу показать горожанам, что заниматься скандинавской ходьбой в условиях современного многомиллионного мегаполиса возможно в любое время года. А конкретно зимой тренировки станут отличной альтернативой катанию на коньках и лыжах.Кроме того, москвичи смогут поддерживать хорошую физическую форму и более детально изучить столицу без дополнительных затрат – участие в проекте бесплатное. Подобрать подходящий маршрут горожане могут на сайте проекта.В частности, участникам необходимо будет выполнить разминку на первой площадке, отсканировать QR-код и следовать дальнейшим указаниям. К примеру., в музее-заповеднике "Царицыно" можно отсканировать табличку перед Большим дворцом и немного отдохнуть, изучая информацию. А для тех, кто не хочет останавливаться на отдых, доступен аудиогид.