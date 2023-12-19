Муромский городской суд рассмотрит уголовное дело об уклонении призывника от срочной военной...

Муромский городской суд рассмотрит уголовное дело об уклонении призывника от срочной военной службы.Выяснилось, что мужчина был поставлен на воинский учет по месту проживания в военном комиссариате города Муром, Муромского и Селивановского районов Владимирской области.«Впоследствии, будучи заранее и надлежащим образом извещенным соответствующими повестками о прохождении обязательных мероприятий, связанных с призывом на срочную военную службу, не имея уважительных причин и законных оснований на освобождение от нее, в назначенные даты и время в военный комиссариат не являлся...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.И в итоге заместителем Муромского городского прокурора было утверждено обвинительное заключение.В данный момент мужчина обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для этого.Уточняется, что уголовное дело для дальнейшего рассмотрения направлено в Муромский городской суд.Фото: pxfuel.com