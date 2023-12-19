Площадь здания составит пять тысяч квадратных метров.

Площадь здания составит пять тысяч квадратных метров.В районе Молжаниновский на севере Москвы построят здание для отделения полиции. Оно расположится на Синявинской улице, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.Строительство райотдела включено в Адресную инвестиционную программу Москвы. Объект площадью пять тысяч квадратных метров возведут на месте старого здания с устаревшими коммуникациями, уточнила она.​Благодаря программе строительства и обновления районных отделений полиции для сотрудников МВД создаются комфортные условия работы. Все службы размещаются в одном здании, что положительно влияет на взаимную координацию и слаженность работы, сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.Также здание управления МВД возведут рядом со станцией "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, площадь здания составит около 3,3 тысячи квадратных метров.Вместо снесенных складов на участке появится комфортная и благоустроенная территория. Строительство завершится в конце следующего года, уточнил заместитель мэра.Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что вместе с трехэтажным зданием управления МВД возведут КПП и обустроят две парковки с навесом. На территории появится площадка со спортивными снарядами.На первом этаже нового здания будет вестибюль, комната приема граждан и дежурная часть с помещением для отдыха. На втором оборудуют буфет и кабинеты, на третьем предусмотрены помещения для руководства с приемной, а также конференц-зал на 96 мест.Напомним, что в ноябре капитальный ремонт помещений центра "Мои документы" на улице Василия Петушкова в районе Южное Тушино. Специалисты поменяют инженерные системы, выполнят современную внутреннюю отделку, отремонтируют фасад и кровельное покрытие.На первом этаже обновленного центра появятся зоны ожидания и приема, места для получения электронных услуг, помещения по вопросам миграции, кабинет для регистрации брака. Также там оборудуют комнату матери и ребенка, зону для банкоматов, кабинет биометрии и уголок здоровья