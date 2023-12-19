Норвежский циклон будет «гостить» во Владимирской области до конца недели. Напомним, снежная и...

Норвежский циклон будет «гостить» во Владимирской области до конца недели.Напомним, снежная и морозная погода в Европейской России сменилась оттепелью, которую доставил норвежский циклон, наполненный теплым и влажным воздухом Атлантики.Синоптики Гидрометцентра России отмечают, что именно он - нежданный «гость» – принес мокрый снег, дождь и порывистый ветер в наш и соседние регионы.В среду (20 декабря) во Владимире (и по области) ожидается до +3°C тепла. Преимущественно — без осадков.Атмосферное давление в течение дня незначительно повысится от 735 до 738 мм ртутного столба.Ветер — юго-западный, до 4 метров в секунду. Влажность — высокая, до 97%.К ночи температура опустится до 0°C.Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится до пятницы (22 декабря).Морозы должны вернуться во Владимирскую область в выходные - с уходом "норвежского друга".Народный прогноз погоды, приметы на 20 декабря:«Зима холодная – лето жаркое, зимнее тепло – к летнему холоду»;«Солнышко окружено туманом – будет пурга»;«Порывистый восточный ветер – к продолжительным холодам».Фото: freepik.com