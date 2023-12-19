Норвежский циклон будет «гостить» во Владимирской области до конца недели.
Напомним, снежная и...
Норвежский циклон будет «гостить» во Владимирской области до конца недели.
Напомним, снежная и морозная погода в Европейской России сменилась оттепелью, которую доставил норвежский циклон, наполненный теплым и влажным воздухом Атлантики.
Синоптики Гидрометцентра России отмечают, что именно он - нежданный «гость» – принес мокрый снег, дождь и порывистый ветер в наш и соседние регионы.
В среду (20 декабря) во Владимире (и по области) ожидается до +3°C тепла. Преимущественно — без осадков.
Атмосферное давление в течение дня незначительно повысится от 735 до 738 мм ртутного столба.
Ветер — юго-западный, до 4 метров в секунду. Влажность — высокая, до 97%.
К ночи температура опустится до 0°C.
Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится до пятницы (22 декабря).
Морозы должны вернуться во Владимирскую область в выходные - с уходом "норвежского друга".
Народный прогноз погоды, приметы на 20 декабря:
«Зима холодная – лето жаркое, зимнее тепло – к летнему холоду»;
«Солнышко окружено туманом – будет пурга»;
«Порывистый восточный ветер – к продолжительным холодам».
Фото: freepik.com